إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية في السنبلاوين بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة ورصد المخالفات، وإحالتها إلى جهات التحقيق، وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعد.

إزالة 5 تعديات على الأراضي الزراعية

وقال أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان، تقوم رئاسة المركز بتكثيف حملات رصد ومتابعة ومنع كل التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل معها بشكل فوري في المهد في نطاق مركز المدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعد، وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة للتحقيق ومحاسبتهم والحملات الرقابية تتم بشكل يومي في الفترتين الصباحية والمسائية وتستهدف القرى والعزب وإعادة الشيء لأصله.

الحفاظ على الرقعة الخضراء

وتابع «كلنا فريق عمل واحد وهدفنا هو خدمة المواطن وإعادة الحقوق للدولة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية الأمن والجهات المعنية»، مشيرا إلى أن الهدف هو الحفاظ على الرقعة الخضراء وتنفيذ القانون على أي مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين طبقا للقانون وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.