الكشف على 1981 حالة بالمجان خلال قافلة علاجية في الدقهلية

أكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة، مشيرا إلى توجيه قافلة طبية وعلاجية بالمجان في قرى المحافظة والكشف على عدد من المواطنين.

توجيه قافلة طبية لقرية ميت العز في الدقهلية

وبحسب بيان صادر من مديرية الصحة بالدقهلية، وجه الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية ميت العز بمركز ميت غمر، وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل حيث تم توقيع الكشف على 1981 مريضاً.

وضمت القافلة 11 عيادة، منها 3 متنقلة «جلدية، جراحة، تنظيم أسرة ونساء» والباقي داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray، وتم الكشف على باطنة 320أطفال 401 جراحة 204 جلدية 180 أسنان 201 رمد 146أنف وأذن 150عظام 241 نسا وتنظيم أسرة 138حالة، كما تم إجراء عدد 298 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 119حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 134 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر وضغط الدم.

تحويل 13حالة إلى المستشفيات

وأكد البيان، تحويل 13حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

من جانبه، لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة في محافظة الدقهلية على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة 40 ندوة تثقيفية، و144 حالة استبيان، واستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.