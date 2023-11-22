برلمانية: كلمة رئيس الوزراء في «النواب» بعثت رسائل طمأنة للمصريين

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجلسة الاستثنائية التي نوقشت أمس بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التدابير والإجراءات الحكومية لمواجهة مخطط التهجير القسري للفلسطينيين والحفاظ على الأمن القومى المصري وحماية الحدود المصرية، وعدم تصفية القضية الفلسطينية.

تأييد الشعب للقيادة السياسية في قرارتها

وأكدت في بيان صحفي أننا نؤيد القيادة السياسية في قراراتها واتفاقيتها الدولية، ومصر تعتبر من أوائل الدول التي ساندت غزة، وأرسلت جزءا كبيرا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح.

وأشارت إلى أن جلسة مجلس النواب بعثت رسائل طمأنينة للشعب المصري، ولن نفرط في أي شبر من أراضي مصر والتي ارتوت بدماء أبنائها من الجنود الشهداء الذين حرروها فى حرب أكتوبر عام 1973، ولذلك فإننا لن نسمح بتوطين أي أحد فيها.

وأضافت: «مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة، يعنى القضاء على القضية الفلسطينية، والتي نحارب من أجلها منذ سنوات طويلة».