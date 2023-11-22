الأزهر يحثّ المسلمين على الدعاء لأطفال فلسطين: اللهم أنزل السكينة على قلوبهم

ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المجازر ضد المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ منذ الهزيمة التي لحقت بهم في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقامة الفلسطينية يوم السابع من أكتوبر الماضي، لذلك حثت المؤسسات الدينية المسلمين في شتى بقاع الأرض على الدعاة للأطفال الفلسطنيين في ظل ما يتعرضون له من جرائم غير مسبوقة.

الدعاء لأطفال فلسطين

وحول الدعاء لأطفال فلسطين، طالب الأزهر الشريف بتكثيف الدعاء للفلسطينيين من أجل أن يرفع الله عنهم احتلال الكيان الصهيوني المجرم، وجاء نص الدعاء كالتالي: «اللهم أمّن أطفال غزة من كل خوف وأنزل على قلوبهم سكينتك، واحفظهم بعينك التي لا تنام، يا رؤوف يا رحيم».

كما طالب الأزهر في منشور آخر عبر صفحته بالدعاء لأهل فلسطين جاء فيه: «اللهم ارزق إخواننا في فلسطين الصمود والقوة في وجه طغيان المحتل والصمت المخجل للمجتمع الدولي، إنهم قد بثُّوا فينا الروح والثقة، وأعادوا لنا الحياة بعد أن ظنَنَّا أنها لن تعود مرةً أخرى».