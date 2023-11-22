«اقتصادية النواب»: نجاح مصر في الوصول لهدنة على غزة يؤكد مساعيها الحثيثة

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى هدنة إنسانية في غزة، وتبادل المحتجزين لدى الطرفين، يؤكد مكانة مصر ومساعيها الدؤوبة لحل الأزمة، وتبنيها للقضية على مدار التاريخ.

تكليل الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن الجهود المصرية لم تتوقف في هذا الشأن منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي كانت نتيجتها الوصول إلى هذا الاتفاق، فضلا عما تضمنه من السماح بدخول أشكال المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية والوقود إلى قطاع غزة، وهو بمثابة تكليلا للجهود المصرية الداعمة للقضية.

الحفاظ على أمن مصر القومي في مقدمة أولويات الدولة

وأشار إلى أن الدولة المصرية ما زالت تؤكد أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة، مشددا على أن الحفاظ على أمن مصر القومي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، كما صنعت مصر صنعت رأيا دوليا لدعم القضية الفلسطينية.

وأكد أن اتفاق الهدنة يأتي تتويجا للجهود المصرية للتصدي لحرب الإبادة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، والتي تسببت في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.