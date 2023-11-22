زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة هالماهيرا الإندونيسية

ضرب زلزال صباح اليوم، بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، جزيرة هالماهيرا الإندونيسية على عمق 119 كيلومترا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني.

ونشرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صورا أظهرت بؤرة زلزالا ضرب بقوة 6 درجات جزيرة هالماهيرا الإندونيسية.

وفي وقت سابق من اليوم، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر، جمهورية فانواتو في المحيط الهادئ بعمق 22 كيلومترا وعلى بعد حوالى 300 كيلومتر شمال العاصمة بورت فيلا، دون وجود خطر بحدوث موجات المد العاتية «تسونامي»، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.