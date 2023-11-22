النائب ضياء الدين داوود: فلسطين تعاني من الحصار وانتهاك المقدسات عبر 15 عاما

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن أهالي غزة يعانون من الحصار الكامل على مدار أكثر من 15 عاما، إضافة إلى اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية منذ أقل من عام بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، وتعرضت الضفة الغربية منذ أشهر لعمليات مداهمة واعتقالات وتصفية، والانتهاكات بالمقدسات.

الضمير العربي يرفض أكثر من 13 ألف شهيد بغزة

وأضاف داوود في حوار مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج مساء dmc على شاشة قناة dmc، أنه المقاومة استخدمت حقها بالدفاع عن أراضيها ضد المستوطنين، والأمر لا يمكن مقارنته بما يحدث من انتهاكات بحق المدنيين بغزة أصحاب الأرض، لافتا إلى رفض الضمير العربي أن يسقط أكثر من 13 ألف شهيد من بينهم أكثر من 8 آلاف من النساء والأطفال في قطاع غزة.

ضرورة مواجهة المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين

وأوضح عضو مجلس النواب، أن جلسة اليوم من مجلس النواب مهمة كون سيناريو التهجير الذي يقوم به الكيان الإسرائيلي بات على الأبواب، مشددا على ضرورة وجود قوات بالمنطقة لضمان عدم تحقيق المخطط.