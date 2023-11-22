وفاة شقيق الفنان شريف رمزي بعد صراع مع المرض

أعلن الفنان شريف رمزي وفاة شقيقه صلاح رمزي بعد معاناة كبيرة مع المرض خلال الفترة الماضية.

وفاة شقيق الفنان شريف رمزي

وكتب شريف رمزي عبر عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي «انستجرام»: «البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي أدعوا له».

حالة صلاح رمزي قبل وفاته

وتعرض صلاح رمزي لوعكة صحية شديدة منذ فترة، ودخل العناية المركزة وظل في غيبوبة منذ أكثر من عامين، وتطورت الأمور، وأصبحت حالته حرجة.