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وفاة شقيق الفنان شريف رمزي بعد صراع مع المرض

كتب:

ضحى محمد
10:20 ص | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
صلاح رمزي

صلاح رمزي

أعلن الفنان شريف رمزي وفاة شقيقه صلاح رمزي بعد معاناة كبيرة مع المرض خلال الفترة الماضية.

وفاة شقيق الفنان شريف رمزي

وكتب شريف رمزي عبر عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي «انستجرام»: «البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي أدعوا له».

حالة صلاح رمزي قبل وفاته

وتعرض صلاح رمزي لوعكة صحية شديدة منذ فترة، ودخل العناية المركزة وظل في غيبوبة منذ أكثر من عامين، وتطورت الأمور، وأصبحت حالته حرجة.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.