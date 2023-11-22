«رياضة الأقصر» تشارك في مبادرة «أنت الحياة» بأنشطة خدمية وثقافية

شاركت فرق الجوالة والجوالات بمراكز شباب إسنا جنوب الأقصر، في فعاليات مبادرة «أنت الحياة» التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة، وذلك في إطار البروتوكول التعاوني المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة حياة كريمة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وصلاح رشوان، مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

خدمات وأنشطة ثقافية للأهالي الأكثر احتياجا

وشاركت فرق الجوالة والجوالات بمراكز شباب، السلام، أصفون، الحلة، بإدارة شباب إسنا، في تنظيم مبادرة أنت الحياة لمدة 3 أيام بمدرسة الشهيد هاشم بقرية الدير بإسنا، إذ تقدم المبادرة خدمات وأنشطة ثقافية مختلفة لأهالي قرى إسنا الأكثر احتياجا، حيث ساعد فريق الجوالة بمراكز الشباب بمديرية شباب ورياضة الأقصر، في عمليات التنظيم خاصة الأهالى المرضى واستقبال الاهالى وتوجيههم إلى أماكن الخدمات بالإضافة إلى إبلاغ مواطني القرية بمكان وأنشطة المبادرة وحثهم على المشاركة.

مبادرة «أنت الحياة»

يشار إلى أن مبادرة «أنت الحياة» التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، تأتي من أجل تنمية المواطن المصري البسيط في القرى والمحافظات الأكثر احتياجًا، وهي فعالية توعوية تستهدف توعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن، توعية اجتماعية وصحية ونفسية ودينية.