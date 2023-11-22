مستشار الرئيس الفلسطيني يثمن جهود مصر وقطر في التوصل إلى هدنة بغزة

ثمن الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، الجهود المصرية والقطرية في التوصل إلى الهدنة الإنسانية بغزة، داعيا إلى ضرورة حماية الشعب الفلسطيني والمدنيين العزل في غزة.

وأضاف خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»: نواصل التحرك لضمان وقف كامل للعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة والقدس، ويجب الاستمرار في العمل من أجل حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وقف القتال في غزة

وفي سياق متصل، اتفقت الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية على وقف القتال 4 أيام للسماح بالإفراج عن 50 محتجزًا في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيًا مسجونين في إسرائيل، ودخول مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر.

وأكد المصدر، أن الهدنة الإنسانية في غزة تشمل دخول عدد كبير من القوافل الإنسانية والمساعدات والوقود لكل مناطق القطاع.