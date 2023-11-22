محافظ قنا يتابع سير العمل بورشة النجارة في الصالحية 

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا انتظام سير العمل بورشة النجارة التابعة للمحافظة بقرية الجبلاو، وذلك للاطلاع على مراحل إنتاج المنتجات الخشبية، والاطمئنان على جودتها وتطبيق المعايير القياسية، في إطار رؤية المحافظة نحو تعظيم مواردها لخدمة المواطنين.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم استغلال مجموعة من المعدات والآلات الخاصة بإنتاج الأخشاب، والتي لم تكن مستغلة، بهدف إنشاء الورشة لتعظيم موارد المحافظة، حيث تختص الورشة بإنتاج المنتجات الخشبية، والمستلزمات المطلوبة بمشروعات الأمن الغذائي واحتياجات الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية والمديريات والجهات التابعة ، بالإضافة إلى إمكانية بيع الفائض من الإنتاج إلى الهيئات الحكومية أو قطاع الأعمال والقطاع الخاص.

ومن المقرر أن يتابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا باقي المشروعات في المنطقة الصناعية بالصالحية، ومنها عمليات التطوير التي في المرافق والطرق بالمنطقة بتمويل من البنك الدولي، حيث يجري عمل سور وبوابات وكافتيريا ومطاعم ونقطة إسعاف وغيرها من الخدمات.