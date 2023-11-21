أمانة المرأة بـ«حماة الوطن» في شمال سيناء تنظم لقاءات مع السيدات لدعم الرئيس السيسي

أكدت أمانة المرأة بمحافظة شمال سيناء، مواصلة عقد اجتماعاتها مع جميع الأمانات بالحزب، من أجل الترتيب للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية، ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة.

نساء شمال سيناء يدعمن الرئيس السيسي

قالت حسناء الشريف، أمينة المرأة بحزب حماة الوطن بمحافظة شمال سيناء، أنها تعقد اجتماعات توعوية للمرأة السيناوية، من أجل ضرورة المشاركة وأبداء الرأي في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وأضافت «الشريف» أن أعداد النساء المشاركات في الاجتماعات، والمؤتمرات الخاصة بالحزب تزداد يوما بعد يوم، مشيرة إلى تنظيم ندوات للنساء، سواء المعيلات أو الشابات، وذلك من أجل أن نوصل رسالة للجميع بأن المرأة السيناوية التي تمكنت من دخول كليات القمة مثل الطب، والهندسة، والمعاهد، والأقسام الأخرى، قادرة أن تشارك وتختار من يمثلها سواء في انتخابات الرئاسة أو البرلمان.

وأوضحت أنه من بين الأعضاء تحت قبة البرلمان، إحدى سيدات سيناء، عايدة السواركة، والتي مثلت المرأة في البرلمان، وهي زوجة شهيد، وحاصلة على قدر كبير من التعليم، مشيرة إلى أن نساء سيناء قد أصبحن لهن دور في الحياة السياسية.