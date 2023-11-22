عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة، وفقا لما أعلنته دائرة الأوقاف الإسلامية بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق من اليوم، منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الشبان الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى المبارك، لليوم السابع والأربعين على التوالي، مشددة من إجراءاتها العسكرية في محيطه.

واستشهد أكثر من 81 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، بالإضافة إلى تدمير عشرات المنازل والمباني والشقق السكنية في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ 7 أكتوبر الماضي في إطار عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو ردا على «طوفان الأقصى».

وفي الضفة الغربية المحتلة، ارتفعت حصيلة قصف إسرائيلي باستخدام مسيرة على منزل في حارة البلاونة بمخيم طولكرم، إلى 6 شهداء، باستشهاد شاب متأثرا بجروحه، وفقا لما أعلنته مصادر طبية في مدينة الواقعة شمال غرب الضفة الغربية

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بيتونيا

وأصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام الجنود بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية، شقيقين «علاء وصبري جودة»، بعد مداهمة منزليهما في البلدة، فيما أغلقت قوات الاحتلال اليوم، حاجز جبع العسكري شرق مدينة القدس المحتلة أمام حركة الفلسطينيين.

من جانبه، دخل الأسير الفلسطيني عبد الله ناجي برغيش من مخيم جنين، اليوم، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي

سياسيا، ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، الجهد المصري والقطري الذي تم بذله، للتوصل إلى اتفاق الهدنة الإنسانية، وجدد عباس والقيادة الفلسطينية، الدعوة إلى الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، مرحبا باتفاق الهدنة الإنسانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للمحتجزين.