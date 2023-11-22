محمود مسلم: مصر فضحت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنه كان هناك الكثير من التحديات في مصر، وجاءت ثورة 2013 ليعم الاستقرار والتنمية بعد أن قام الرئيس السيسي بالعمل على مسارين «التنمية ومواجهة الإرهاب».

شراء طائرة الرافال

وأضاف مسلم، خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على «القناة الأولى المصرية»، أن الرئيس السيسي قام في عام 2014 بشراء طائرة الرافال وغيرها من الأسلحة، وفي ذلك التوقيت قام البعض بالتنظير على ذلك الأمر، ولكن الآن أصبح الجميع يشيد بذلك القرار، قائلًا: «مش هتقدر تحافظ على السلام إلا لو كنت قوي وعندك أسلحة قوية، دائما يقولوا في الجيش إن العرق في التدريب يوفر الدم في المعركة، وأيضًا السلاح اللي موجود قوي ويضمن لك السلام».

الجهد المصري كبير وواضح في أزمة غزة

وبالحديث عن التوصل لهدنة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي من خلال وساطة مصرية قطرية أمريكية، أوضح «مسلم»، أن الجهد المصري كبير وواضح في أزمة غزة، كما أنه يعبر عن وجدان الشعب المصري المتعاطف مع الفلسطينيين ويعتبر القضية الفلسطينية جزءا من الأمن القومى المصري.

مطالبات برفض التهجير

وتابع: «شوفنا مظاهرات ومطالبات برفض التهجير ورفض أي أفكار حول نزوح الفلسطينيين ورفض تصفية القضية، والموقف المصري واضح من اليوم الأول مع فلسطين، وقدر يفضح الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، واشترط أن خروج الأجانب مرتبط بدخول المساعدات، كما أن الرئيس من خلال أجهزته وحكومته خلال الفترة الماضية اتصل بمعظم قادة العالم غير اللقاءات المباشرة، ورفض الرئيس السيسي لقاء الرئيس الأمريكي فى الأردن بعد ما حدث في مستشفى المعمداني والخطاب المصري القوي، وعبر الرئيس السيسي بشكل واضح عن رفض تصفية القضية الفلسطينية سواء على حساب مصر أو العالم».

مصر نجحت في الخطوة الثانية

وأكمل: «مصر نجحت في الخطوة الثانية، أعتقد أن مصر كانت تسير على عدة مسارات؛ الأول إنساني، وقدمنا 80% من المساعدات، ومن ضمن شروط الهدنة دخول 200 شاحنة من المساعدات خلال 4 أيام، ومصر استضافت عددا كبيرا من مصابي الحرب، وده واجب علينا، والخطوة التي تليها هي الوقف الكامل لإطلاق النار، كما طالب الرئيس السيسي في القمة العربية بوقف كامل لإطلاق النار دون شروط، ونتحدث بعد ذلك عن الحل الشامل أو العادل وهو حل الدولتين».