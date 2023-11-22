أبرز الفعاليات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال يوم

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عددًا من اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في عدد من محافظات الجمهورية.

وجاءت أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي ليوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023، كالتالي:

حزب مستقبل وطن

- تحت عنوان «حبيب المصريين» وبحضور رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي والآلاف من الداعمين والمؤيدين، نظم «مستقبل وطن» في الإسكندرية، مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسيفي المدينة الشبابية بأبي قير.

حزب حماة الوطن

- نظمت أمانة محافظة الجيزة بحزب حماة الوطن ندوة تثقيفيه بعنوان «مهارات الاتصال السياسي» معلنين دعمها الكامل للسيد المرشح عبدالفتاح السيسي، كما عرضت الأمانة إنجازات المرشح في الفترة السابقة منذ 2014 وحتى الآن.

- ونظمت أمانة مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم مؤتمرا حاشدا لإعلان دعمها للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من أجل استكمال مسيرة الإنجازات، وأهمية المشاركة الإيجابية و الفعاله في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

- عقدت أمانة محافظة الفيوم بحزب بمركز شنهور مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من أجل تأكيد الوقوف بجانب الدولة المصرية، واستكمالا لمسيرة الإنجازات.

حزب الاتحاد

- نظمت أمانة محافظة الإسكندرية بحزب الاتحاد ندوة تثقيفية بعنوان «الوعي السياسي والمشاركة»، الهدف منها تشجيع الحشود على المشاركة في العملية الانتخابية.

حزب الإصلاح والنهضة

- نظمت أمانة حزب الإصلاح والنهضة بمحافظة الإسكندرية مؤتمرا نسائيا حاشدًا ضمن مبادرة مصر تختار الرئيس لزيادة وعي السيدات وتشجيعهم علي المشاركة الفعاله في العملية الانتخابية، وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

- ‏نظمت أمانة حزب الإصلاح والنهضة بمحافظة البحيرة مبادرة مصر تختار الرئيس، وعقدت مجموعة من اللقاءات مع القيادات الطبيعية النسائية، من أجل حثهم علي المشاركة ونشر الفكر الإيجابي بين الأهالي وإعلان تأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

حزب الحرية المصري

- نظمت أمانة المرأة بحزب الحرية المصري مؤتمرا جماهيريا حاشدًا للتوعية بضرورة وأهمية المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة ودعم المرشح عبدالفتاح السيسي.

النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج

- عقدت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج مؤتمرا حاشدا بمحافظة دمياط، لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي وتأكييد المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية.

التيار الإصلاحي الحر

عقد التيار الإصلاحي الحر مؤتمرا جماهيريا حاشدا، بمدينة طلحا في محافظة الدقهلية، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.