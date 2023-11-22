«مستقبل وطن» بالسويس ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في السويس، بقيادة النائب أحمد خشانة، اجتماعاً لمناقشة خطة الحزب خلال المرحلة المقبلة، والتي تشهد عددا من الموضوعات والملفات، منها دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

التوعية بإنجازات الرئيس السيسي

وشهد الاجتماع التنظيمي لأعضاء هيئه المكتب لحزب مستقبل وطن بالسويس طرح عديد من الموضوعات، منها الاستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة، والتى تتطلب ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل للتوعية الصحيحة بإنجازات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والذى نقل مصر نقلة نوعية متميزة بشهادة الجميع.

مؤتمر حاشد للحزب في 30 نوفمبر

وأشارت أمانة الحزب إلى تنظيم مؤتمر حاشد في محافظة السويس السويس في 30 نوفمبر الجاري لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وضرورة التواصل المباشر مع أهالي السويس، للاستماع عن قرب لكل المشاكل للعمل على حلها في ظل حرص الحزب بالسويس على تلبية احتياجات وطموحات أهالي السويس.