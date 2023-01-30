شريف رمزي يطلب الدعاء لشقيقه المصاب بغيبوبة: «ربنا ما يوري حد اللي إحنا فيه»

قال الفنان شريف رمزي، إنّ شقيقه صلاح تعرض لوعكة صحية منذ 6 أشهر دخل على إثرها في غيبوبة ومازال يتلقى العلاج، موضحًا: «جسمانيا بدأ يتعافى في حاجات، وحاجات تانية تسوء، شغالين في العلاج، وعمري ما كنت أتخيل إن الكلام ده يحصل، كنا بنشوف الحاجات دي في الأفلام، أسرتنا تعبانة وفي مشكلة كبيرة».

ولفت إلى أنه كان سليما، لكنه أصيب بالتهاب سحائي في المخ، حيث اشتكى من رقبته في البداية وحصل على علاج في البداية، ولم يتحسن، وتم إجراء تحاليل، وجرى نقله إلى المستشفى.

رمزي: والدته في حالة صعبة جدا

وأضاف رمزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC»، على قناة DMC: «والدته في حالة صعبة جدًا، وتذهب إليه المستشفى بشكل يومي، وخطيبته وأشقائي كلنا في حالة سيئة، ومفيش حاجة في ايدينا غير إننا ندعي ربنا، أول عيد ميلاد يعدي علينا وهو مش معانا، قلبي واجعني إنه يدخل في العام الجديد وهو عنده 37 سنة ومانحتفلش بيه، كنا بنسمع الكلام ده في الأفلام، ومكنتش متخيل إني هقابله في أقرب الناس ليّ».

كابوس

وتابع الفنان: «أطلب من كل الذين ألتقي بهم الدعاء لأن هذا الشيء هو الوحيد الذي نملكه، يا رب الكابوس ده يخلص، لأنه أثر علينا جميعا وعلى أصدقائه وخطيبته وإخوته، وربنا ما يوري حد اللي إحنا فيه، انا مؤمن إن ربنا كبير جدا وقادر إنه يطلعنا من المشكلة على خير».