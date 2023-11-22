«البترول»: مؤتمر «إيجبس» في نسخته الجديدة يعزز دور مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الثاني للجنة العليا المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2024»، والذي يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى الفترة من 19 – 21 فبراير 2024 تحت شعار «تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات».

وخلال الاجتماع جرى استعراض الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر ومختلف الفعاليات التي سيتضمنها في نسخته الـ7 كمؤتمر للبترول والغاز والأولى كمؤتمر شامل لجميع أنواع الطاقة.

إيجبس سيكون أشمل لكل أنواع الطاقة

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن التحديات العالمية المتتالية أحدثت تغيرات كبيرة في صناعة البترول والغاز والطاقة بشكل عام، وأن النسخة المقبلة من المؤتمر تشهد تحوله إلى مؤتمر أشمل للطاقة بكافة أنواعها، ما يدعم أوجه التكامل بين موارد الطاقة من البترول والغاز والهيدروجين ومشروعات خفض الانبعاثات وتكنولوجيات وحلول الحفاظ على البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة بهدف التغلب على التحديات وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأشار إلى أن النسخ السابقة للمؤتمر شهدت نجاحات متتالية، واكتسبت زخما عاما بعد عام كأحد أهم المنصات العالمية المهتمة بقضايا الطاقة.

إيجبس أكبر دعائم أنظمة الطاقة فى أفريقيا

وأضاف الملا أن إيجبس أصبح أحد أكبر دعائم أنظمة الطاقة فى أفريقيا والشرق الأوسط، ومحفزا للشراكات الناجحة وللاستثمارات والأعمال بسوق الطاقة العالمي.

ومن المخطط أن تشهد النسخة المقبلة من مؤتمر إيجبس مشاركة أكثر من 35 ألف مشارك و500 شركة عارضة و300 متحدث و2200 أعضاء وفود و15 جناحا دوليا و120 دولة مشاركة.

ويشهد فعاليتين جديدتين يجرى عقدهما لأول مرة وهما مؤتمر الحوار الإفريقي في الطاقة، وملتقى تحدى تكنولوجيا المناخ، بالإضافة إلى الفعاليات الرئيسية للمؤتمر، والتي تولي أهمية للجوانب الاستراتيجية والفنية والمالية وتحقيق الاستدامة، ليصل إجمالي عدد الجلسات المتخصصة إلى أكثر من 85 جلسة.

شارك في الاجتماع عدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلى شركات البترول والطاقة العالمية الراعية للمؤتمر، وكل من أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، ووكيل الوزارة للمكتب الفنى وممثلى شركة DMG المنظمة للمؤتمر.