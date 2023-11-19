البترول تعلن إنشاء محطتي وقود لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بالقليوبية

في إطار التوسع المستمر في البنية التحتية للمشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والخطط التنفيذية لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق ذلك، والتوسع في إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعي بمختلف المحافظات، وقع المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام لمحافظة القليوبية، عقدي إنشاء محطتي وقود جديدتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل في محافظة القليوبية في حضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتقام المحطتان على قطعتي أرض، مساحة القطعة الأولى 1248 م2 ومخطط إنشاء محطة تموين بالغاز الطبيعي عليها تخدم القادم من القناطر الخيرية والمنوفية إلى كوبرى الحادثة ومدينة قليوب بطاقة تموين حوالي 500 سيارة بالغاز الطبيعي في اليوم، في حين تبلغ مساحة قطعة الأرض الثانية 3384 متر2، ومخطط إنشاء محطة متكاملة عليها لتموين السيارات بالغاز طبيعي تخدم القادم من شبرا الخيمة والقادم من طريق مصر الإسكندرية الزراعي إلى كورنيش النيل بطاقة تموين حوالي 700 سيارة في اليوم، كما توفر هذه المحطة منتجات الوقود السائل بأنواعه المختلفة، فضلاً عن الخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين.

بالتوسع في إنشاء وتشغيل محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي

وأوضح المحافظ أن هذا البروتوكول يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في إنشاء وتشغيل محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي لتغطية كافة محافظات الجمهورية، مُضيفاً أن هذا الاتفاق يأتي كذلك في إطار مواكبة محافظة القليوبية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وأن المحافظة مستمرة في زيادة منافذ خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بكافة المدن والأحياء للتيسير على المواطنين، في ظل الاعتماد على الغاز كوقود نظيف وصديق للبيئة ومنخفض التكلفة وعالي الأداء.

ومن جانبه، أوضح «فرحات»، أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار التوجيهات المستمرة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن التعاون مع محافظة القليوبية مثمر في هذا الخصوص وأن تسهيلات التموين بالغاز الطبيعي الجديدة تضاف للتسهيلات القائمة داخل المحافظة، وهو ما يؤدي لدعم توفير البنية الأساسية اللازمة لتشغيل مختلف أنواع المركبات بالغاز الطبيعي بالمحافظة، حيث يصل عدد محطات التموين بالغاز الطبيعي التي قامت شركة غازتك سابقاً بإنشائها وتشغيلها في محافظة القليوبية (19) محطة.

وتستهدف شركة غازتك تنفيذ خطة موسعة لافتتاح وتشغيل عدد كبير من محطات التموين بالغاز الطبيعي بمختلف محافظات الجمهورية وذلك ضمن استراتيجية وزارة البترول للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف ومستدام، حيث يصل عدد محطات التموين بالغاز الطبيعي التابعة للشركة إلى 350 محطة تنتشر في 26 محافظة وهو أعلى معدل انتشار جغرافي لمحطات الخدمة والتموين بالغاز بين جميع الشركات العاملة في مجال غاز السيارات في مصر.

حضر التوقيع القيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية، الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية والمهندس ياسر مرعي مدير مشروع الشبكات الأرضية ومحمد عبد الحليم مدير مشروع مواقف السيارات وشاكر عمارة مدير الشئون القانونية ومنال معوض مدير الشئون المالية.