محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير سوق الدهشوري

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف، الذي يتم تنفيذه تفعيلاً لبروتوكول التعاون مع صندوق التنمية الحضرية، في إطار خطة المحافظة والصندوق لتطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير متطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها.

مشروع تطوير سوق الدهشوري

وتابع محافظ بني سويف مستجدات الأعمال التي يتم تنفيذها بالمشروع، حيث يجرى حالياً العمل في إنشاء القواعد الخرسانية للأعمدة، وذلك بعدما تم الانتهاء من فرش التربة الزلطية وعمل صبة الأساسات، تمهيدا لاستكمال باقى الأعمال بالمشروع الذي يتم تنفيذه على إجمالي مساحة تزيد عن 2900 متر لإنشاء سوق حضاريوفق التصميم الذي أعدته وحدة الاستشارات بكلية الهندسة جامعة بني سويف، ودعمه بكافة الخدمات والمرافق الأساسية، والتي تشمل غرف كهرباء، أمن وإدارة ودورات مياه وكافتيريات، ومداخل بوابات للسوق وسور كبير بمحيط السوق.

انتظام سير العمل بالمشروع

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لأعمال التطوير، وتضافر جهود كافة الجهات، لضمان انتظام سير العمل بالتوازي مع الحفاظ على سيولة الحركة بمحيط المشروع الذي يقع في منطقة حيوية بالمدينة العاصمة، مشيراً إلى أن أعمال تطوير السوق تأتي ضمن الخطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الصندوق للقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية التى تتسبب فى أضرار بالمناطق السكانية المتواجدة بها أو إعاقة الحركة المرورية، والإضرار بالشكل الحضارى.