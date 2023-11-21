محافظ بني سويف يناقش مع «الوحدات المحلية» جاهزية المعدات لمواجهة الطوارئ

عقد محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا، اليوم، برؤساء ونواب الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع ومديري الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية، وذلك في حضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد.

الوقوف على مدى استعداد المعدات لمجابهة الأزمات

ناقش المحافظ خلال الاجتماع عددًا من الملفات الخاصة بمتابعة المعدات بالحملات الميكانيكية، والوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وسرعة التعامل معها ومراجعة كافة المعدات وبيان مدى كفاءتها، وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها لتكون قادرة على إدارة الأزمة بشكل فعال وكفاءة عالية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية الشاملة لكافة الإمكانات والمعدات.

إجراءات صيانة معدات الحملات الميكانيكية

كما جرى خلال الاجتماع استعراض ما تم من أعمال وإجراءات لصيانة معدات الحملات الميكانيكية بمراكز ومدن في بني سويف، وكفاءة المعدات والأجهزة المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، والإجراءات التي تم اتخاذها لرفع الكفاءة، وإجراء أعمال الصيانة لها وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال وكفء.

حصر بجميع معدات الحملات الميكانيكية في بني سويف

في السياق ذاته، كلف المحافظ بإعداد حصر بجميع المعدات من سيارات ولوادر وعربيات كسح، وبيان حالتها الفنية وإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها، مع التأكيد على المراجعة الفنية الدقيقة للمعدات التي يتم خروجها عن الخدمة، لبيان مدى إمكانية صيانتها من عدمه قبل اتخاذ إي إجراء أو قرار لتخريدها، وذلك تحت إشراف لجنة فنية مختصة من الإدارات والجهات ذات الصلة.