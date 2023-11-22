ما هي حالات إعادة الانتخابات الرئاسية؟.. الهيئة الوطنية توضح

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لبداية انطلاق الانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024 والاستحقاق الديمقراطي الجديد، ولكن هناك حالات يمكن أن يتم فيها إعادة الانتخابات.

الحالات التي يتم فيها إعادة الانتخابات

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الحالات التي يتم فيها إعادة الانتخابات الرئاسية.

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات شروطًا لإعادة الانتخابات الرئاسية وهي عدم حصول أي مرشح على الأغلبية في الدورة الأولى، فيتم دعوة المرشحين الأول والثاني اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، للنزول للجولة الثانية.

كما أن المرشح الفائز هو من يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الثانية، ولا يجوز لأكثر من اثنين من المرشحين أن يشاركوا في جولة الإعادة.

وخلال أيام «1 و2 و3» ديسمبر المُقبل 2024 تنطلق الانتخابات الرئاسية في الخارج وذلك حسب ما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 5 و 6 و7 يناير المقبل لبدء انتخابات الإعادة في الخارج، فيما حددت أيام 8 و 9 و 10 لجولة إعادة الانتخابات في الداخل.