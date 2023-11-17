وفد مستقبل وطن بقنا يزور مستشفى الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر

زار وفد من أمانة حزب مستقبل وطن، بمحافظة قنا اليوم الجمعة، مستشفى الأورمان لسرطان الأطفال بمحافظة الأقصر وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي ينتهجه الحزب بمختلف أنحاء الجمهورية.

دعم مستشفى الأورمان

وقال سعودي صابر الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا إن الزيارة جاءت لتقديم الدعم لمستشفى الأورمان لسرطان الصعيد بمحافظة الأقصر حيث تم خلال الزيارة تبرع 100 شاب وفتاة من أبناء الحزب بالدم لصالح المستشفي وتوزيع هدايا وألعاب لجميع الأطفال داخل المستشفي وذلك للمساهمة في رفع معنوياتهم لمواجهة المرض اللعين.

خدمة المرضى

وخلال الزيارة أيضا تم التعرف على أهم احتياجات المستشفي لخدمة المرضى والعمل على توفير ما يمكن من تلك الاحتياجات للاستمرار العمل وتقديم أفضل الخدمات الطبية للأطفال للوصول لمعدلات الشفاء العالمية، والتأكيد علي دعم أمانة الحزب بمحافظة قنا لمستشفي الأورمان لسرطان الأطفال والكبار بمحافظة الأقصر.