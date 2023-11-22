«النصر للأسمدة» بالسويس تنظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظمت اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بالسويس مؤتمرا حاشدا، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأقيم المؤتمر في نادي شركة النصر للأسمدة للصناعات الكيمياوية، بحضور المهندس حمدي جابر العضو المنتدب للشركة، والنائب أحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس وأمين مستقبل وطن بالسويس، والنائب حافظ شوشة عضو مجلس الشيوخ، والنائب سيد عبده عضو مجلس الشيوخ، والدكتور حسين عبد الحي رئيس مجلس إدارة شركة الزجاج الدوائي.

إنجازات الرئيس خلال السنوات الماضية

واستعرض المؤتمر إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في السنوات الماضية، خاصة في دعم الشباب بمختلف النواحي السياسية والتقنية والاجتماعية، وعُرض فيديو مختصر عن أبرز هذه الإنجازات والمبادرات، ومنها مبادرة رواد 2030، وعقد مؤتمر الشباب، وانطلاق حوار موسع في 2016، الذى كان نواة لمنتدى شباب العالم الذى عقد ليمد جسرا هاما بين الشباب والدولة وتأهيلهم للعمل السياسي ودمجهم في المؤسسات.

أمين «مستقبل وطن»: الشركة تحولت من الخسارة إلي المكسب

والنائب أحمد خشانة أمين حزب مستقبل وطن بالسويس وعضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس، إن شركة السماد تعرضت لأزمات كثيرة وخسائر كبيرة وبفضل الله نجحت الشركة وتحولت خسائرها لأرباح وأصبحت الشركة منارة كبيرة في تصنيع الأسمدة في مصر.

وأكد أمين مستقبل وطن بالسويس، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 كواجب وطني علي كل المصريين داخل وخارج البلاد، رداً للجميل ولاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة وجني ثمار المشروعات القومية الكبري التي تحققت علي أرض الواقع، مشيرا إلي إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وضروري.

دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وأكد محمود شوقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، تأييد ودعم المرشح الرئيسي عبد الفتاح السيسي، انطلاقا من المسؤولية الوطنية وخطورة المرحلة الراهنة، في ظل التحديات التي تمر بها مصر والعالم.