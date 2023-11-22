5 قرارات لاتحاد عمال مصر لدعم الرئيس في السباق الانتخابي

قال هشام المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، إن النقابة والاتحاد يقفان خلف الرئيس السيسي في السباق الانتخابي وذلك بفضل إنجازاته وما قدمه للعمال خلال السنوات الماضية، موضحا أن النقابة العامة سوف تتخذ عددا من الإجراءات في سبيل دعم الرئيس.

اتحاد عمال مصر

وأوضح المهيري خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي يُعقد الآن بمركز الأزهر للمؤتمرات لدعم وتأييد الرئيس السيسي في السباق الانتخابي، أن النقابة العامة ومجلس اتحاد العمال اتخذا عددا من القرارات الهامة في سبيل دعم الرئيس خلال هذه الفترة المهمة ولحين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي وهذه القرارات هي:

1- اعتماد انعقاد مجلس الإدارة بشكل دائم لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس في السباق.

العملية الانتخابية

2- رفع حالة الطوارئ في كل النقابات لخدمة العملية الانتخابية وتسخير كافة الموارد لهذا الاستحقاق الانتخابي.

3- تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر النقابة العامة وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية.

4- تكليف أمانة الشباب بالنقابة للعمل على نشر الوعي وحث الشباب من العمال على النزول والمشاركة الإيجابية.

5- تكليف أمانة المرأة بالتواصل مع السيدات في مختلف الأمانات ، لتشجيهم على المشاركة في الانتخابات.