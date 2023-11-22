مشروبات تزيد فرص الإصابة بمرض خطير.. دراسة ألمانية تكشف تفاصيل غير متوقعة

الحرص على صحة الدماغ يجنبك الإصابة ببعض الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على التركيز وتزيد من التوتر، وفق دراسات وأبحاث كثيرة، بينها أن تناول بعض المشروبات يزيد من خطر الإصابة بالخرف أو ما يسمى «سرقة الدماغ».

وفق صحيفة «ذا صن البريطانية»، أكدت دراسة ألمانية، أن هناك مشروبات تزيد فرص الإصابة بمرض خطير وهو الخرف أو «سرقة الدماغ»، حيث وجد العلماء أن الإسراف في تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة، بينها المشروبات الغازية والحليب، يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

مشروبات تزيد فرص الإصابة بمرض الخرف

العصائر المحلاه بالسكريات، من بين المشروبات التي حذرت منها الدراسة، إذ تؤدي إلى الإصابة بمرض الدماغ أو الخرف في بعض الحالات، حيث قام العلماء بتحليل الأنظمة الغذائية لـ186622 مريضًا مسجلين بالسجلات الطبية في المملكة المتحدة، تتراوح أعمارهم بين 37 إلى 73 عاما، لمدة تصل إلى عشر سنوات، وتبين إصابة 1498 بالخرف بسبب تناول المشروبات المحلاة.

الشاي والقهوة، من بين المشروبات التي أجرى العلماء بحثههم عليها، لكنهما لا يزيدان من خطر الإصابة بالخرف على الإطلاق، وفق الدراسة، مؤكدين أنهم لا يعرفون حتى الآن لماذا تؤدي زيادة تناول السكر إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض، مرجحين أن يكون السبب هو أن زيادة السكر تؤدي إلى التهابات ما يزيد من خطر الإصابة بمرض الخرف أو «سرقة الدماغ».

مرض سرقة الدماغ

العلماء بجامعة غيسن الألمانية، وجدوا أن تناول المشروبات التي تحتوي على سكريات مضافة والسكريات الطبيعية، يرتبط بشكل كبير بخطر الإصابة بالخرف، فضلا عن تناول الأطعمة التي تحتوي على سكريات، يؤدي إلى الإصابة بالخرف، وهو ما أكده الدكتور محمود عبدالعظيم، أخصائي المخ والأعصاب لـ«الوطن»، موضحًا أن تناول السكريات بشكل عام يضر بصحة الجسم والدماغ.

أخصائي المخ والأعصاب، أكد أيضا أن النظام الغذائي وممارسة الرياضة يقللان من خطر الإصابة بمرض الخرف أو «سرقة الدماغ»، وأن السكريات تؤدي إلى ترسيب البروتين والالتهابات، وهما أحد أسباب الإصابة بمرض الخرف أو «سرقة الدماغ»: «السكريات عموما ضررها كبير على الدماغ، وتناولها بيصيب الجسم بالكثير من الأمراض، وبتساعد في زيادة خطر أمراض المخ».