عاجل.. الأهلي يفاوض نجم جديد من الدوري بعد عمر كمال

دخل أحمد عاطف، مهاجم نادي مودرن فيوتشر، دائرة اهتمامات النادي الأهلي في الفترة الماضية لحل الأزمة الهجومية بعدما طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، التعاقد مع مهاجم محلي جديد رافضًا فكرة الاستغناء عن أنتوني موديست، والتعاقد مع مهاجم جديد في يناير.

وعلم «الوطن سبورت» أن أحمد عاطف من ضمن 4 لاعبين دخلوا دائرة اهتمامات الأهلي، وهم بلال مظهر، لاعب باناثينايكوس اليوناني، ومروان حمدي، لاعب المصري البورسعيدي، وأحمد أمين أوفا، لاعب إنبي.. التفاصيل من هنا

وقام مسؤولو الأهلي بجس نبض نادي فيوتشر عن موقفهم من بيع أحمد عاطف في انتقالات يناير، وذلك بعدما أنهى الأهلي اتفاقه مع فيوتشر لضم عمر كمال عبدالواحد.

مودرن فيوتشر يحسم موقفه من بيع أحمد عاطف إلى الأهلي

وحصل مسؤولو النادي الأهلي على موافقة أحمد عاطف في ارتداء قميص النادي الأهلي قبل أن يقوموا بجس نبض مسؤولي مودرن فيوتشر.