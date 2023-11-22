استبعاد 3 لاعبين من الأهلي بدوري الأبطال بأوامر كولر | عاجل

يرتب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أوراقه من أجل حسم قائمة الأهلي أمام ميديما الغاني في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 25 من نوفمبر.

ويستضيف الأهلي نظيره ميديما الغاني، في التاسعة مساء يوم السبت، على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

قائمة غيابات الأهلي أمام ميديما الغاني

وعلم «الوطن سبورت» أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قرر استبعاد الثلاثي علي معلول وطاهر محمد طاهر ورضا سليم، من قائمة الأهلي بسبب الإصابة.

وعقد كولر جلسة مع أحمد جاب الله، طبيب الفريق، لمعرفة آخر تطورات الثلاثي المصاب، ليستقرا في النهاية على إراحة الثلاثي من المشاركة أمام ميديما الغاني.

ويستأنف الأهلي تدريباته الجماعية غدًا الخميس على ملعب التتش بعدما حصل الفريق على راحة من المران اليوم ولمدة 24 ساعة، على أن يخوض الأهلي مرانه الرئيسي والأخير مساء يوم الجمعة المقبل.

ويغيب الثلاثي المصاب عن الظهور في مران الأهلي الجماعي، إذ يكتفوا بخوض تدريباته منفردة في صالة الجيم قبل موعد انطلاق مران الأهلي.