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«مستقبل وطن» بالأقصر يطلق حملة طرق أبواب للتوعية بالتصويت في الانتخابات

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
01:11 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
حملة طرق الأبواب

حملة طرق الأبواب

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الاقصر، برئاسة النائب الدكتور محمد العماري، أمين الحزب بالمحافظة، حملة «طرق الأبواب» لدعم المرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

بدأت الحملة من قري مركز إسنا أكبر مراكز المحافظة مساحة واكثرها سكاناً، إذ جرت توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، كما انطقت الحملة في مدينة الزينية لنشر الوعي بين المواطنين، والتأكيد علي نشر ثقافة التصويت والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

خطة دعم المرشح الرئاسي الرئيس عبدالفتاح السيسي

في سياق متصل عقدت امانة الحزب بمركز ارمنت اجتماعاً لبحث الاستعداد لتنفيذ حملة طرق الأبواب، في ثاني أكبر مراكز المحافظة، كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة دعم المرشح الرئاسي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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