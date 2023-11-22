جولات تفقدية للجان الانتخابية في الدقهلية للتأكد من جاهزيتها

تفقد عدد من رؤساء مدن محافظة الدقهلية اللجان الانتخابية في نطاق المحافظة للتأكد من مدى استعداد وجاهزية اللجان في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 المقبلة، ومتابعة اللجان وعمل جولة تفقدية في عدد من المقرات بالتنسيق مع المحافظة.

وبحسب البيان قال أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، تم المرور على عدد من اللجان الانتخابية العامة والفرعية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 للتأكد من توفير كافة الاحتياجات المطلوبة لعملية الانتخابات الرئاسية حيث تم تفقد لجنة مدرسة سيدي شيمر الابتدائية ولجنة الملك فيصل الإعدادية بنين ولجنة مدرسة الناصرية الابتدائية ولجنة النادي السنبلاوين الرياضي.

المشاركة في الانتخابات واجب وطني لاستكمال مسيرة التنمية

وشدد رئيس المركز على ضرورة توفير كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني لاستكمال مسيرة التنمية والبناء موجها بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للقائمين بالعمل داخل اللجان وعلى المواطنين المترددين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة وتوفير مقاعد لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

المرور على مقرات اللجان الانتخابية بتمي الأمديد

وفي نفس السياق قام سيد النخيلي، رئيس مجلس مدينة تمي الأمديد، بعمل جولة تفقدية على عدد من مقار اللجان الانتخابية وقام بالمرور على مدرسة جمعة محمد عبد الفتاح الابتدائية، ومدرسة الشهيد طيار السيد أبو النجا الابتدائية بتاج العز، لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال انتخابات رئاسة الجمهورية ومدى جاهزية المدارس لاستقبال اللجان الانتخابية من إنارة ومياه الشرب ومستوى النظافة وتشغيل التليفون الأرضي بالمدرسة وتجهيز أماكن المبيت الخاصة للضباط.