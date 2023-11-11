جامعة بنها تعلن تفاصيل المشاركة في مسابقة «معا».. الشروط والجوائز

أعلنت جامعة بنها برئاسة الدكتور، الاشتراك في المسابقة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار «معًا» برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتي تهدف لإنتاج فيديو قصير لا تزيد مدته عن دقيقة واحدة يساعد نشره في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع المصري.

الجوائز المقدمة للمسابقة

أوضح بيان مركز الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها، أن المسابقة تأتي في إطار الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة لبناء شخصية الشباب السوية وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم وتحصينهم ضد الأفكار غير السوية وخلق جيل قادر على البناء والإبداع، مشيرا إلى أن الجوائز المقدمة للمسابقة كالتالي:

- الجائزة الأولى 10,000 جنيه

- الجائزة الثانية 9000 جنيه

- الجائزة الثالثة 8000 جنيه

- الجائزة الرابعة 7000 جنيه

- الجائزة الخامسة 6000 جنيه

- الجائزة السادسة 5000 جنيه

- الجائزة السابعة 4000 جنيه

- الجائزة الثامنة 3000 جنيه

الجائزة التاسعة 2000 جنيه

الجائزة العاشرة 1000 جنيه

محاور المسابقة

أوضحت الدكتورة مني نصر مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها لـ«الوطن» أنه يشترط في الأعمال المقدمة أن تركز على أحد المحاور الآتية:

- نشر ثقافة التسامح والتعايش

- تدعيم قيم المواطنة

- آداب الحوار مع الأخرين تكريس مباديء الوسطية والإعتدال

- دعم روح الولاء الأمني للوطن

- السلام الاجتماعي داخل المجتمع

- مواجهة الأفكار غير السوية

الشروط العامة ومعايير التقييم

أضافت مدير المركز أن الشروط العامة ومعايير التقييم للمسابقة كالتالي:

- لا يزيد مدة الفيديو عن دقيقة واحدة.

- يسمح بتقديم عمل فردي أو فريق بحد أقصى 5 أفراد من كلية واحدة أو من مختلف كليات جامعة بنها.

- لا يسمح بالتقدم بأكثر من عمل.

- يسمح باستخدام المؤثرات المناسبة.

- مراعاة جـودة التصوير.

- مراعاة جودة المونتاج ومناسبة المحتوى المقدم للمحور الممثل.

- يحق للجامعة الاحتفاظ بالأعمال المشاركة.

أضافت أن آخر موعد للتسليم 10 ديسمبر المقبل الساعة الـ 10 صباحًا وذلك في مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالرفع على «فلاشة ميموري» أو على اللينك التالي من هنا بحد أقص في الوقت المحدد.