جامعة بنها ضمن أفضل الجامعات العربية في تصنيف التايمز البريطاني 2023

احتلت جامعة بنها مركزًا متقدمًا ضمن أفضل الجامعات العربية طبقاً لتصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي لعام 2023.

وأوضحت جامعة بنها، أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي، أعلن نتيجة إصداره الثالث لتصنيف الجامعات بالعالم العربي لعام 2023.

وأضاف بيان الجامعة أن جامعة بنها جاءت على مستوى جامعات العالم العربي الذين تم تصنيفهم في هذا الإصدار بالفئة الـ(61-70)، إذ جاء اختيارها ضمن 313 جامعة ومؤسسة تعليمية في 18 دولة عربية وهي: «مصر والسعودية، والإمارات، والكويت، والعراق، وتونس، والجزائر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وقطر، وعمان، والبحرين، اليمن، الصومال، ليبيا».

كما تم إدراج 106 مؤسسات أخرى بحالة «مراسل»، فيما احتلت الجامعة محلياً المركز الـ(13) مع جامعتي سوهاج والجامعة البريطانية، على مستوى 37 جامعة مصرية تم تصنيفها في هذا الإصدار.

تصنيف التايمز البريطاني لجامعات العالم العربي

وأشارت الجامعة في بيان لها إلى أن تصنيف التايمز البريطاني لجامعات العالم العربي يعتمد على نفس منهجية تصنيف التايمز لجامعات العالم مع إجراء بعض التعديلات، وتضمين بعض المقاييس الجديدة لتعكس ميزات ومها الجامعات في المنطقة العربية.

وأوضح البيان أن هذا التصنيف يستند إلى 13 مؤشراً لقياس أداء الجامعات في خمسة محاور هي التدريس والبحث العلمي، والاستشهادات المرجعية، والسمعة الدولية والدخل من الصناعة مشيرا أن تصنيف التايمز البريطاني لجامعات العالم العربي يعتمد على نفس منهجية تصنيف التايمز لجامعات العالم مع إجراء بعض التعديلات وتضمين بعض المقاييس الجديدة لتعكس ميزات ومهام الجامعات في المنطقة العربية في 5 محاور هي التدريس والبحث العلمي، والاستشهادات المرجعية، والسمعة الدولية والدخل من الصناعة.

المحاور الـ5 بالتصنيف

وأضاف البيان أن جامعة بنها حصلت في المحاور الخمس بالتصنيف على 78.7 بمحور الاستشهادات المرجعية، كما حصلت على 58.0 بمحور السمعة الدولية، 54.9 بمحور البحث العلمي، 53.2 بمحور التدريس، و69.5 بمحور الدخل من الصناعة.