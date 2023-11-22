جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن فن البروتوكولات والمراسم

نظمت جامعة بنها ورشة عمل عن فن البروتوكولات والمراسم، والتي أقيمت بإدارة الجامعة، وحاضر فيها محمد جاهين عبد الهادي رئيس الإدارة المركزية للمراسم والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

التعريف بفن البروتوكولات

وأوضحت جامعة بنها، في بيان، أن الندوة تأتي في إطار الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للجامعة، وتنمية مهارات العاملين بالقطاعات المختلفة بالجامعة، باعتبارهم العنصر الأساسي في بناء وتحقيق استراتيجية الدولة المصرية.

وتناولت الندوة التعريف بفن البروتوكولات، والمراسم، وما هو الفرق بينهم ، كما تناولت مباديء البروتوكولات من حيث الاستقبال واللياقة في التعامل، وكيفية التصرف الصحيح في مختلف المناسبات الرسمية، وشارك فيها الموظفين بإدارات الجامعة المختلفة فث المبنى الإداري، والكليات المختلفة بالجامعة.

تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد

في سياق متصل صدرت في جامعة بنها قرارات جديدة بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام بكليات الجامعة، شملت تعيين الدكتورة غادة محمد فتحي الأستاذ بقسم التصميم الداخلي والأثاث بكلية الفنون التطبيقية وكيلا للكلية لشؤون التعليم والطلاب، وتجديد تعيين الدكتور هشام خالد رشيد الأستاذ بقسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتضمنت التعيينات تجديد تعيين الدكتورة نرمين عدلي محمود، الأستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكليه الطب البشري، وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتجديد تعيين الدكتور محمد عبد الفتاح محمد الأستاذ بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب.

كما شملت القرارات تجديد تعيين الدكتور أحمد عبد الرحمن محمد الأستاذ بقسم التشريح والأجنة بكلية الطب البيطري، رئيسا لمجلس قسم التشريح والأجنة بالكلية .