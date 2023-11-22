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حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: مصر ستشهد عملية انتخابية تولد زخما سياسيا

كتب:

آية الله الجافي
02:00 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أوضحت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنّ هناك أيام تفصلنا على الاستحقاق الدستوري الانتخابات الرئاسية 2024، لتشهد مصر عملية انتخابية تولد حالة زخم سياسي مفعمة بالحيوية.

وأضافت الحملة: «لاستكمال مسيرة البناء والعمل والتنمية، نؤيد وندعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، لنشارك معا شعار: معاك هنكمل الحلم.. تحيا مصر».  

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