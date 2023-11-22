اختيار كريم المنباوي رئيسا للمنظمة الدولية لسياحة الحوافز

أعربت غرفة شركات السياحة عن سعادتها لاختيار الخبير السياحي كريم المنباوي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيسا لمنظمة SITE «المنظمة الدولية لسياحة الحوافز» لعام 2024، ليكون بذلك أول أفريقي عربي يتقلد هذا المنصب.

وأكدت الغرفة في بيان صحفي اليوم، أهمية هذا الاختيار والذي يعد دلالة ليس فقط على تميز وخبرة المنباوي، وإنما يأتي كذلك تعبيرا عن الثقة الدولية الكبيرة في صناعة السياحة المصرية ومسئوليها.

وأشارت الغرفة إلى أن تواجد المنباوي على رأس تلك المنظمة المعنية بالأساس بسياحة الحوافز سيصب في صالح الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لتطوير وتنمية سياحة الحوافز التي تعد أحد أهم الأنماط السياحية في العالم وتتمتع فيه مصر بإمكانيات كبيرة.

دعم جهود تطوير سياحة الحوافز

ولفتت إلى أن اختيار كريم المنباوي لهذا المنصب السياحي الدولي المهم جاء في الاجتماع الذي انعقد مؤخرا بمقر منظمة SITE في ولاية شيكاغو الأمريكية، مشيرة إلي أن المنظمة الدولية المهتمة بسياحة الحوافز والمؤتمرات حول العالم تبذل جهدا كبيرا لدعم جهود تطوير هذا النمط السياحي المهم.

وأوضحت غرفة شركات السياحة أن منظمة SITE احتفلت هذا العام في مؤتمرها السنوي بنيويورك باليوبيل الذهبي للمنظمة ومن المقرر أن يتسلم المنباوي رئاسة المنظمة لعام 2024 خلال مؤتمرها السنوي الذي يعقد في فبراير المقبل بمدينة إسطنبول التركية بحضور أعضاء المنظمة البالغ عددهم 3 آلاف عضو، ويتكون مجلس إدارة المنظمة من 15 مقعدا يمثلون مختلف أنحاء العالم ويستمر لمدة 3 سنوات.