زراعة 113 شجرة مثمرة في مركز مطاي بالمنيا ضمن المبادرة الرئاسية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتأكد من اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي تم زراعتها، لافتًا إلى أن المبادرة تعكس جهود الدولة المصرية في التعامل مع قضية تغير المناخ من خلال التوسع في المساحات الخضراء والحفاظ على البيئة ورفع الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع.

تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية

وفى هذا السياق، أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، انه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، والقرى حيث تم استكمال زراعة 113 شجرة (مورينجا - ماهوجني - كربس جوكاسيا) بطريق مصر أسوان الزراعى، إلى جانب الاهتمام بنظافة ورى الأشجار والحشائش بـقرية الكفور للحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري للقرية.

رفع الأتربة ونواتج القمامة من الطرق

كما تابع رئيس المركز تمهيد وتسوية طريق 242( طريق الغروب)، من أول الطريق الدائرى وحتى مدخل قرية بردنوها باستخدام معدات الوحدة المحلية، حيث تم رفع الأتربة ونواتج القمامة من على جانبي الطريق لتحسين المظهر الجمالي للطريق وتوسيعه للمارة والسيارات، كما تم تمهيد طريق عزبة أبو إسماعيل من أول مدرسة الشهيد عرفات بمطاي البلد وحتى مدخل عزبه أبو إسماعيل.