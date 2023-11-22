أونروا: تدمير مدرستين تابعتين لنا في شمال ووسط غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أن هناك تقارير مؤكدة عن تدمير مدرستين تابعتين لنا في شمال ووسط قطاع غزة بشكل كامل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل.

كما أكدت أن 191 شخصا على الأقل قتلوا في المدارس التابعة لها بغزة منذ بداية الحرب، فضلا عن جرح 798 آخرين.

وفي وقتٍ سابق، رحَّب السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تفضي الهدنة المعلنة في قطاع غزة إلى وقف شامل لإطلاق النار في القطاع وإنهاء العدوان الإسرائيلي على سكانه، مؤكدًا ضرورة العمل للبناء على هذه الهدنة التي تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية.