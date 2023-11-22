المنسق الأممي لعملية السلام يرحب بالهدنة في غزة: يجب إدخال المساعدات

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نبأ عاجل، يفيد أن المنسق الأممي لعملية السلام يرحب بالهدنة الإنسانية في قطاع غزة ويؤكد ضرورة استغلالها لإدخال مزيد من المساعدات.

في وقتٍ سابق، رحَّب السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل.

وأعرب عن تطلعه إلى أنَّ تفضي الهدنة المعلنة في قطاع غزة إلى وقف شامل لإطلاق النار في القطاع وإنهاء العدوان الإسرائيلي على سكانه، مؤكّدًا ضرورة العمل للبناء على هذه الهدنة التي تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية.