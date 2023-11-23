الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية اليوم.. اعرف أحوال الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عودة تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية، قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة بين الرابعة فجرا والثامنة وقت الشبورة المائية.

حالة الطقس

وعن حالة الطقس، نوهت هيئة الأرصاد الجوية بأنه يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، فيما يسود طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الخميس، وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية:

درجات الحرارة اليوم الخميس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية.