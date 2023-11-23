شروط الحصول على معاش ذوي الهمم من «التضامن».. ما الأوراق المطلوبة؟

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي، كافة سبل الدعم لذوي الهمم، عن طريق برنامج كرامة، والذي يخصص لهم معاشًا شهريًا يخفف عليهم أعباء العلاج والحياة، لأنهم من الفئات الأحق والأولى بالرعاية.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السياق التالي، طرق الحصول على معاش ذوي الهمم والإعاقة، مع توضيح الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم.

شروط الحصول على معاش ذوي الإعاقة من التضامن

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر مواقعها الرسمي، أن شرط الحصول على معاش ذوي الهمم والمعاقين، يتمثل في التالي:

1 – ألا يزيد سن الطفل عن 18 سنة.

2 – أن يكون لدية إعاقة حركية تعيقه عن أداء العمل والعجز عن الحركة.

3 – للمعاق المتزوج ألا يكون لدية أبناء تدرس في مدارس خاصة.

4 – عدم امتلاك المتقدم لأي حيازات أو سيارات.

5 – ألا يكون المتقدم ممتلكًا لتحويلات نقدية من الخارج.

6 – ألا يكون المتقدم له معاش تأميني.

7 – ألا يكون حصل على معاشات سابقة من التضامن الاجتماعي.

8 – يجب تقديم الأوراق السابقة إلى الوحدة الاجتماعية التابع ليها محل سكن المتقدم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معاش التضامن لذوي الهمم

1 - صورة بطاقة الرقم القومي.

2 - شهادة ميلاد.

3 - شهادة من القومسيون الطبي بدرجة الإعاقة.

4 - آخر 3 إيصالات كهرباء.