بروتوكول تعاون لإنتاج الكهرباء من المخلفات الصلبة في الإسكندرية

وقعت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة «إحدى شركات المقاولون العرب» و شركة تيانجين تيدا الصينية لحماية البيئة المحدودة بروتوكول تعاون في مجال إنتاج الطاقة الكهربية من المخلفات البلدية الصلبة، ويعد إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات الصلبة سابقة هي الأولى من نوعها بمصر والشرق، وقع البروتوكول المحاسب حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، و وانج تيانهو رئيس مجلس إدارة شركة تيانجين تيدا، وبحضور المهندس محمد عادل فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الصينية للاستثمار.

إنتاج الطاقة من المخلفات

ويشمل البروتوكول الاتفاق على إنتاج الطاقة من المخلفات الصلبة بدلاً من التخلص منها بالدفن، حيث تقوم خلاله شركة تيدا الصينية باستخدام 1000 طن يومي من المخلفات لإنتاج طاقة كهربية بقدرة 35 ميجاوات/ساعة، من خلال إنشاء محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة.

ويأتى توقيع هذا البروتوكول فى إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية في مجال التطوير المستمر لمنظومة النظافة، والبحث عن وسائل حديثة لإنتاج الطاقة الكهربية من المخلفات المنزلية الصلبة وما تقوم به الدولة من جهود كبيرة لإنتاج الطاقة من مصادر متنوعة في ظل التزايد المستمر في الطلب على الطاقة وفى ظل التغيرات المناخية وما يصاحبها من البحث عن سبل غير تقليدية لإنتاج الطاقة.

فترة كبيرة من المباحثات

وأشار حسام الدين إمام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر، إلى أن هذا البروتوكول الذي تم توقيعه بمقر شركة تيدا في الصين، جاء بعد فترة كبيرة من المباحثات والزيارة التي قام بها وفد الشركة الصينية لمحافظة الإسكندرية، والتي تقوم شركة نهضة مصر بأعمال منظومة النظافة بها، وشملت زيارة المحطات الوسيطة التي تديرها شركة نهضة مصر والاطلاع على منظومة النظافة بالمحافظة والتي أشاد وفد الشركة الصينية بالنظام المتبع بها وأبدوا استعدادهم للتعاون مع شركة نهضة مصر.

الشركة الصينية تتميز بأنها صديقة للبيئة

وأضاف رئيس شركة نهضة مصر أن هذا البروتوكول يمثل نجاحا كبيرا لجهود الحكومة في ملف منظومة النظافة، التي تبذل فيه وزارتي التنمية المحلية والبيئة جهودا كبيرة، مشيرا إلى أن التكنولوجيا التي تستخدمها الشركة الصينية تتميز بأنها صديقة للبيئة حيث لا ينتج عن حرق المخلفات أي انبعاثات، كما أنها توفر نقل المخلفات إلى المدفن الصحي، وما يستلزم ذلك من استخدام السيارات واستهلاك المحروقات وتلوث البيئة والتأثير السلبي على الطرق وإنشاء الخلايا اللازمة لدفن المخلفات، بالإضافة إلى ذلك ينتج عن حرق المخلفات الصلبة طاقة كهربية يمكن استخدامها.

تقنية الحرق

وتعد شركة تيدا لحماية البيئة من كبرى الشركات الصينية في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات الصلبة، حيث أنشأت 37 محطة لإنتاج الكهرباء، بمختلف قطاعات الصين منذ عام 2003، حتى اليوم حيث تستخدم تقنية الحرق لإنتاج الطاقة الكهربائية بمواصفات تقنية عالية.