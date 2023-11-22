حملات مكثفة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالدقهلية

عقدت رئاسة مجلس ومدينة أجا، اجتماعا طارئا مع رؤساء الوحدات المحلية والقروية ونواب رئاسة المركز، لمناقشة أهم القضايا والمحاور التي تهم المواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتيسير الأمور بالإضافة تفقد عددا من اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العمل بها.

قال حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا، بحسب البيان، خلال الاجتماع إنه جرى التشديد في البداية منع التعدي على الأرض الزراعية والتصدي للبناء المخالف بكل أنواعه، واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، والاهتمام بمنظومة النظافة ورفع كافة الإشغالات، وتكثيف العمل لتحصيل الإيرادات المستحقة لكافة الوحدات السكنية والمحال التجارية، والعمل على حل شكاوى المواطنين ميدانيا ومكتبيا وحلها بأسرع وقت ممكن في إطار القانون.

تكثيف أعمال تطهير وتسليك صفايات الأمطار

ووجه رئيس المركز، باستمرار وتكثيف أعمال تطهير وتسليك صفايات الأمطار ومطابق الصرف الصحي ومراجعة كافة الأعمال فى هذا الشأن مع وضع سيارات الكسح موضع الجاهزية وتوزيعها بالأماكن المحتاجة وفى المناطق المنخفضة الأكثر تجمعاً لمياه الأمطار، والتأكد من انتظام عمل جميع محطات الرفع والصرف بكامل طاقتها، استعداداً لمواجهة الأمطار.

جولة تفقدية على مقرات اللجان الانتخابية

ووجه «قابيل» بعمل جولة تفقدية على مقرات اللجان الانتخابية في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة،وذلك لمتابعة ورفع كفاءة المقرات الانتخابية بالمراكز واتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة استعدادا للانتخابات الرئاسية والتي ستقام أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، مشددا بتوفير كل أوجه الدعم اللوجستي لخدمة العملية الانتخابية، مؤكدا ضرورة تكاتف الجميع في ظل أهمية المشاركة في العملية الانتخابية.