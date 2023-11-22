بدء إنشاء مدفن صحي للقمامة في مركز المراغة بتكلفة 62 مليون جنيه (صور)

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، البدء في إنشاء المدفن الصحي للقمامة والمخلفات الصلبة بمركز المراغة على مساحة 20 فدانا، بتكلفة تصل إلى 62 مليون جنيه، وذلك ضمن البرنامج الوطني للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

النهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للنهوض بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية؛ لإحداث تحسن مستمر فى مستوى تلك الخدمة التي تمس حياة المواطنين، بما يساهم فى الحفاظ على الشكل الحضاري للشوارع الرئيسية والفرعية، والمدن والمراكز والأحياء والقرى، بما يحقق رضا المواطنين.

تسليم الموقع للشركة المنفذة لبدء المشروع

وأوضح شريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة، أنه تم تسليم الموقع إلى الشركة المنفذة «الهيئة العربية للتصنيع»، وجاري متابعة أعمال البدء في إنشاء المدفن الصحي بقرية «الغريزات»، مشيرا إلى تنفيذ توجيهات السيد المحافظ بشأن المتابعة المستمرة للمشروع، وتذليل كافة المعوقات؛ للانتهاء من المشروع في المواعيد والجداول الزمنية المحددة.