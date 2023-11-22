تسليم أجهزة تعويضية لـ30 من ذوي القدرات الخاصة في الدقهلية

سلّم الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، أجهزة تعويضية لـ30 حالة من ذوي القدرات الخاصة على مستوى المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية، تحت شعار «خليك طرف في الخير، وطن بلا إعاقة».

دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع

وأكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الأول لذوي القدرات الخاصة، حيث يوجه بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية الكامله لهم، من خلال توفير وصرف الأجهزة التعويضية وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والثقافية والفنية لهم ودمجهم في المجتمع ومشاركتهم كافة الاحتفالات الرسمية والاعياد القومية.

وأضاف محافظ الدقهلية، بحسب بيان، أن أصحاب القدرات الخاصة هم طاقة أمل ونور لنا جميعاً نستمد قوتنا منهم ودعمنا الكامل لهم، مشدداً علي تلبية كافة مطالبهم ودمجهم في المجتمع ومشاركتهم كل الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والفنية.

تعاون بين أجهزة الدولة

وأشار المحافظ إلى أن هناك تعاونا مشترك بين كل أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الرعاية لكبار السن وذوي الهمم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يضعهم ضمن أولي أولوياته، مشيدا بدور مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية لتوفير وتقديم كافة الخدمات لأهلينا من كبار السن وذوي الهمم والقدرات الخاصة مؤكدا علي دعمه الكامل لهم لمواصلة العمل.