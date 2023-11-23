«السلام» يهزم «عيون موسى» بثلاثية نظيفة في دوري مراكز الشباب بالسويس

تمكن فريق مركز شباب السلام في السويس من تحقيق الفوز على مركز شباب عيون موسى، بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مركز شباب المثلث، ضمن منافسات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة.

فوز بالثلاثة لمركز شباب السلام على عيون موسى

أسفرت منافسات بطولة دوري مراكز الشباب في النسخة العاشرة عن فوز كبير لمركز شباب السلام بقطاع فيصل على فريق مركز عيون موسى، بثلاثة أهدف دون رد، ضمن فعاليات دوري مراكز الشباب بمحافظة السويس في نسخته العاشرة وهذا يكون ثاني فوز لفريق مركز شباب السلام على التوالي، حيث اكتسح في المباراة السابقة مركز شباب كبيرت الخواطرة بثماني أهداف نظيفة.

مباراة الفريقين تقام في دوري المجموعات

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، أن مباراة مركز شباب السلام ومركز شباب عيون موسى أقيمت في دوري المجموعات، حيث إنها ضمن مباريات المجموعة الأولى في الأسبوع الرابع من الدور الثاني على ملعب مركز شباب المثلث.

ومن جانبه، قال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس في تصريح خاص، إن هناك اهتماما كبيرا بدوري مراكز الشباب والذي يجري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس، وهو يعد من الدوريات الهامة التي يتم لها الإعداد الجيد من الفرق ومتابعة من الشباب والرياضة وتعد بديلاً للمشاركة مع النوادي التابعة للمحافظة.