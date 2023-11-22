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المفتي يشيد بنجاح الجهود المصرية في التوصل إلى هدنة في غزة

كتب:

رؤى ممدوح
04:27 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية

ثمَّن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الجهود السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التوصل إلى هُدنة ووقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة.

نجاح جهود القيادة المصرية في التوصل إلى هدنة

أكَّد مفتي الجمهورية في بيان اليوم، أنَّ نجاح جهود القيادة المصرية في الوصول لهدنة بالأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، يعكس الدَّور المصري القيادي والرائد في المنطقة، وكذلك جهود الدولة المصرية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لفلسطين الشقيقة، والدفاع عن حقوقها وحقن دماء شعبها.

أوضح أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني الشقيق؛ انطلاقًا من دَورها الرائد في المنطقة، وأنها لا تتخلى أبدًا عن أشقائها وتحقيق مصالحهم العليا، بما يعزِّز من نشر الأمن والاستقرار في المنطقة.

الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني

أشاد مفتي الجمهورية بالدَّور المصري الرائد في وصول القوافل والمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسعى دائمًا للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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بقلم رؤى ممدوح