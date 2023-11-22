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«شكري» يؤكد موقف مصر الرافض لكل محاولات إجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة

كتب:

أحمد شوقي
04:36 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
سامح شكري

سامح شكري

أكد سامح شكري وزير الخارجية، موقف مصر الرافض لكل محاولات الضغط على الفلسطينيين لمغادرة قطاع غزة، تحت وطأة الحصار والقصف المستمر، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. 

وأعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، استهداف 9 دبابات إسرائيلية و3 ناقلات جند ومركبة عسكرية بمحاور التوغل في بيت حانون وبيت لاهيا، إضافة لاستهداف بعض الآليات في جباليا ومنطقتي المخابرات والتوام.

أشارت الفصائل الفلسطينية في بيان مقتضب، إلى أنّها استهدفت 3 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشيخ رضوان وحي النصر بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي.

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بقلم أحمد شوقي