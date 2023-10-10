موعد امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف الجدول الزمني

يتساءل طلاب الثانوية العامة، عن موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، للانتهاء من العام الدراسي الذي يحلمون فيه بالحصول على المجموع الذي يؤهلهم للكلية التي يريدونها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، وبينها موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث بدأ العام الدراسي لمختلف الصفوف يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة

يكون موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعلي الفني، يوم 15 يونيو المقبل، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

ويستمر العام الدراسي 2023-2024 إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، ليكون عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا، وتأتي كما يلي:

- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 وتستمر الدراسة به إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 25 مايو 2024.