قروض ميسرة بالشرقية للحصول على المواشي بمشروع البتلو.. تبدأ من 30 ألف جنيه

قال المهندس ناجي رمضان، مدير الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إن المشروع القومي للبتلو قائم ويمكّن الأفراد الراغبين في اقتناء وتربية المواشي من الحصول على قروض بفوائد 5% يصل التمويل حتى 50 رأسا من الماشية.

قروض ميسرة للحصول على الأبقار والجاموس

وأوضح مدير الإنتاج الحيواني في حديث خاص لـ«الوطن»، أنه يمكن الحصول على عجول إنتاج محلّي وأخرى مستوردة بقروض ميسرّة بمشروع البتلو، مشيرا إلى أن قيمة تمويل الشراء 22 ألف جنيه من خلال تسهيلات البنك الزراعي، إضافة إلى 15 ألف جنيها على أن يكون القرض لمدة عام بفائدة 5% ويتم السداد بعد 8 أشهر للانتاج المحلي أبقار وجاموس.

قروض ميسرة للحصول على تغذية الماشية

وأضاف أن القروض للعجول المستوردة بتمويل 30 ألف جنيه للرأس حتى 50 رأسا من الماشية، إضافة إلى قيمة 15 ألف جنيه كتمويل للتغذية على أن يكون القرض لمدة 15 اشهر بقيمة فائدة 5%.

قرض مدة 3 سنوات للمواشي المستوردة

وأوضح مدير الإنتاج الحيواني خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قيمة القروض للمواشي المستوردة من العجلات والبقرات تزيد عن المواشي المحلية، إذ يصل قيمة التمويل للمستورد للشراء 90 ألف جنيه لشراء العجلات وتمويل التغذية تكن قيمته 25 ألف جنيه على أن يكون القرض لمدة 3 سنوات والسداد خلال 6 أشهر.

وأشار ناجي رمضان إلى أنه يتم تخصيص لجنة ثلاثية من مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري والبنك الزراعي يتم عرض طلبات الراغبين في الحصول على القروض والتمويلات الخاصة بمشروع البتلو للحصول على العجلات ورؤوس الماشية.

ووضعت اللجنة شروطا لقبول الأشخاص والموافقة على طلبهم للحصول على قرض ورؤوس الماشية كالتالي:

أن يكون المكان المختار لتربية المواشي صالح للتربية ومطبقا لشروط الأمان الحيوي.

أن يتسم المتقدم للمشروع بطلب الماشية بالخبرة في التربية كي لا تنفق المواشي.

أن يكون المتقدم للمشروع حائز على حيازة زراعية.