أستاذ فقه بالأزهر: لا يجوز دخول الحمام بمحمول عليه قرآن كريم

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الأصل عدم دخول الحمام بأي ذكر أو آيات قرآنية، تقديسا لله، ومن ثم لا يجوز دخول الحمام بأي مشغولات عليها ذكر الله أو آيات قرآنية.

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء، لو كنت في عملك يجب أن تخلع الخاتم أو السلسلة التي عليها ذكر الله، قبل دخول الحمام، وأيضا الأمر نفسه ينطبق على المصحف.

ضرورات دخول الحمام بمشغولات عليها ذكر الله

وأضاف، وفي حال الاضطرار سواء اضطررت لدخول الحمام في الشارع أو السوق أو خلافه، وتخشى ضياع المشغولات التي عليها ذكر الله فيجوز دخول الحمام بها ".

ونوه بأن المحمول الذي عليه آيات قرآنية في الخلفية لا يجوز دخول الحمام به، لأنه لا يجوز أن يدخل ذكر الله في مكان فيه نجس.